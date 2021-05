PIETRASTORNINA (AV) – Estorsione in concorso: 40enne arrestata dai carabinieri su provvedimento dell’A.G.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pietrastornina hanno tratto in arresto una quarantenne della provincia di Caserta, in esecuzione di un Ordine di carcerazione emesso in applicazione di sentenza definitiva da parte della Corte d’Appello di Napoli per il reato di Estorsione in concorso (fatti commessi nel casertano alcuni anni fa).

Successivamente alle formalità di rito l’arrestata, già detenuta ai domiciliari, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

