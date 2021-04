QUADRELLE. Da domani scuole chiuse di nuovo chiuse in paese, ecco l’ordinanza.

E’ stata disposta la sospensione dal giorno 13 aprile 2021 al giorno 19 aprile 2021 delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio, pubbliche e private, di ogni ordine e grado (scuola dell’infanzia, scuola primaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinata agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto.

