Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Quindici, in zona montuosa un operaio 30enne è rimasto ucciso, da quelle che sono le prime informazioni dal mezzo Agricolo che stava conducendo. L’uomo finito sotto il mezzo no ha avuto scampo. Inutili i soccorsi, sul posto operano i Carabinieri di Lauro comandanti dal maresciallo Savarese. (Foto in evidenza da archivio)

