ROCCARAINOLA. Il sindaco Russo lancia l’appello agli incivili: “questo è il vostro modo di vivere”

E’ davvero impressionante la quantità di rifiuti che è stata prelevata dai canali di deflusso delle acque piovane presenti nel territorio di Roccarainola e abbandonata dai soliti incivili. Rifiuti che mettono a rischio l’incolumità dei residenti durante le piogge impedendo il normale deflusso dell’acqua. Il sindaco ha quindi rivolto un accorato appello sia agli incivili che alle persone responsabili.

“Carissimi concittadini, mi rivolgo a tutte quelle persone incivili che non amano il nostro territorio e che evidentemente sono abituati a vivere nel degrado più assoluto, perché gesti del genere rispecchiano senza nessun dubbio il loro modo di vivere.

Se, ripeto, questi incivili, continuano ad abbandonare rifiuti di ogni genere nei canali di deflusso dell’acqua, inevitabilmente all’interno degli stessi si forma un tappo che impedisce all’acqua di defluire liberamente.

Le conseguenze di tutto questo, sono gli allagamenti che non solo provocano danni al nostro paese, ma anche alle persone.

Mi rivolgo ai tantissimi concittadini responsabili, sensibili ed onesti: quando vi capita di vedere qualcuno che abbandona i rifiuti, non abbiate timore di contattare le autorità. In ogni caso siamo già intervenuti per il ripristino della normalità per scongiurare danni più gravi. Vi ringrazio per la sicura collaborazione”.

Il Sindaco

Giuseppe Russo

