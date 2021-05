SAN VITALIANO: Reati ambientali. Carabinieri denunciano 3 persone

I carabinieri della stazione di San Vitaliano insieme a quelli della stazione Forestali di Marigliano, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati ambientali, hanno denunciato tre persone. Il primo, un’50enne di Scisciano già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti. All’interno di un terreno di sua proprietà sono stati rinvenuti rifiuti di varia natura: materassi, vecchi elettrodomestici, materiali di risulta e plastici. L’area di circa 200mq è stata sequestrata. Un 4enne del posto, anch’egli già noto alle forze dell’ordine, aveva stoccato in un terreno di circa 50 mq scarti ferrosi pezzi meccanici e motori intrisi di olio. Anche per lui una denuncia per lo stesso reato. In un cantiere in via volpe, invece, i militari hanno accertato che l’impalcatura installata non garantisse sicurezza ai lavoratori. Per l’imprenditore una denuncia e sanzioni pari a 2000 €.

