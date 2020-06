SCISCIANO: Incendia i rifiuti del suo market piuttosto che smaltirli. 43enne denunciato dai Carabinieri

A Scisciano, i Carabinieri della Stazione di San Vitaliano hanno denunciato per combustione illecita di rifiuti un 43enne del posto già noto alle ff.oo. L’uomo, titolare di un supermercato della zona, piuttosto che smaltire regolarmente i rifiuti della sua attività commerciale, li stava incendiando.

Tra i materiali dati alle fiamme cassette in legno e plastica e materiali vari per imballaggio.

L’area interessata dalla combustione è stata posta sotto sequestro.

