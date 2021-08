Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l’incendio divampato poco prima di mezzanotte a Solofra. Le fiamme hanno completamente distrutto una Alfa Romeo Giulietta, parcheggiata qualche ora prima in Via Aldo Moro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e i Vigili del Fuoco.

