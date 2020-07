Truffatori in azione a Montemiletto. Anziana derubata

Qualche ora fa una signora di 70 anni ha ricevuto una telefonata da parte di una persona che, spacciandosi per il nipote, l’avvisava dell’imminente arrivo del corriere per la consegna di un pacco a lui destinato.

Dopo poco si presenta a casa dell’anziana il sedicente corriere al quale la donna ha consegnato la somma di 2.350 e vari monili in oro.

Ricevuto il denaro, il malvivente è subito fuggito via.

Insospettita da tale azione, la donna ha contattato il familiare. E solo a questo punto non aveva più dubbi del raggiro e non esitava ad allertare i Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ricorda ancora una volta i consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, principalmente rivolta agli anziani, potenziali vittime di truffe. In particolare, non fidarsi se qualcuno telefona o si presenta a casa, chiedendo del denaro o oggetti preziosi per pagare fantomatiche cauzioni, spese legali, debiti o acquisti di merce, con la scusa che lo ha mandato un parente: in tal caso rinviare l’appuntamento e contattare il familiare interessato, segnalando immediatamente ogni situazione sospetta al “112” o al più vicino Comando.

