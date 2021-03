TUFINO. Rubano mangime per gatti a volontari del rione Gescal proprio dinanzi alla Caserma dei Carabinieri

Da sempre un gruppo di volontari del Rione Gescal a Tufino si occupano di cani e gatti abbandonati che frequentano quella zona, dando loro da mangiare e prendendosene anche cura. Un’opera che trova molto spesso anche la solidarietà da parte di altri amanti degli animali che molto spesso donano mangimi e l’occorrente per i pelosi abbandonati. A volte invece anche c’è anche chi è infastidito dalla presenza di questi animali e molto spesso, come già accaduto in passato, invece di dare loro da mangiare distribuisce polpette avvelenate facendo vere e proprie stragi soprattutto di gatti. L’ultima donazione di un certo rilievo di un mangime di una nota marca era è stata fatta proprio ieri ad una delle volontarie che abita nella Gescal. Quest’ultima aveva portato a casa l’occorrente, che per poi avrebbe scaricato il giorno dopo, ma durante la notte l’amara sorpresa. Auto scassinata e mangime rubato. Alla proprietaria dell’auto non è restato che presentare denuncia di furto e scasso proprio alla Caserma dei Carabinieri che si trova proprio nei pressi della sua abitazione.

