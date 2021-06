Qualche ora fa, in agro del comune di Tufo, un 47enne di Calvi, mentre effettuava lavori in un fondo agricolo, verosimilmente a causa della pendenza perdeva il controllo del trattore che si ribaltava. Nulla da fare per il 47enne, schiacciato dalla macchina agricola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino.

