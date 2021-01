VALLO DI LAURO (AV) – ABUSI EDILIZI: I CARABINIERI DENUNCIANO TRE PERSONE.

I Carabinieri della Stazione di Lauro hanno denunciato tre persone ritenute responsabili di abusivismo edilizio.

All’esito delle verifiche eseguite congiuntamente a personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, è stata accertata l’illecita realizzazione di opere murarie, consistenti in un grosso forno in muratura con pavimentazione in cemento e tettoia chiusa, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

A carico dei predetti è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Per le opere abusive è stata emessa l’ordinanza di demolizione.

adsense – Responsive – Post Articolo