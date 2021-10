VALLO DI LAURO (AV) – EVADE DAI DOMICILIARI: TRENTENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli ma è stato arrestato dai Carabinieri in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Lauro, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno accertato che il trentenne non era presente nell’abitazione statuita per la misura cautelare.

Rintracciato poco dopo in un comune limitrofo, il giovane non è stato in grado di fornire ai militari operanti una valida giustificazione in merito.

Condotto in Caserma, il trentenne è stato dichiarato in stato d’arresto, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino che ne ha disposto i domiciliari.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

adsense – Responsive – Post Articolo