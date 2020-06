VISCIANO. Mezzo perde gasolio lungo la Provinciale e strade annesse

di Nicola Valeri

Come si legge da un comunicato diramato dai volontari dell’ATAPC Protezione Civile, coordinati da Gioacchino IOVINO, sulla provinciale c’è stata la perdita di gasolio da qualche mezzo che proseguiva verso Schiava. Liquido sversato forse per qualche guasto sull’asfalto già precario in via Po, sulla Circunvallazione esterna di Visciano e il primo tratto della provinciale, zona Belvedere dove è situata (come da foto) la cappellina raffigurante la Madonna del CARPINELLO. Fatto grave che fa riemergere lo Stato in cui versa l’unica strada che collega la 7/bis e il Casello A/16 con Visciano come più volte rilevato anche su queste pagine.

adsense – Responsive – Post Articolo