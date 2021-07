A Pomigliano D’arco arriva il Tour la “Rinascita” di Angelo Iannelli

Continua senza conoscere sosta, il tour la “Rinascita” dell’instancabile eroe della Pandemia Angelo Iannelli, erede della maschera di Pulcinella , definito l’ambasciatore del sorriso per il suo impegno nel sociale. Dopo le tappe a Napoli a Villa Domi ,al sindacato UGL, a Brusciano ristorante Amor Mio, a S. Elia Fiume Rapido nel Basso Lazio nella Villa Comunale e Aversa (CE) al Palazzo Cascella , Iannelli e friends arrivano a Pomigliano D’arco al ristorante Clori Flower Diner in Via Mauro Leone 100 dove si presenterà a partire dalle ore 18.00 il libro” Pandemia II ondata Rabbia e Confusione la sfida di Pulcinella” circondato da fiori, oggetti di arredo, piante, stampe, candele, cuscini e ceramiche in un cocktail di colori . L’evento è organizzato dall’ Associazione Vesuvius in collaborazione con Clori Flower Diner. Cultura—Moda– Musica e degustazioni Modera l’evento Edda Cioffi Conduttrice tv Saluti Istituzionali Comune di Pomigliano D’arco interveranno:

Marcello Colasurdo ( Musicista )

Rocco di Maiolo (Sassofonista)

Fabio Toscano (Attore)

Emanuela Gambardella (Giornalista)

Maria Mauro Accademia di Moda

concluderà i lavori Angelo Iannelli autore del libro e ideatore tour . Presente le telecamere TV Economy di Franco Capasso e altri media, a sorpresa personaggi dello spettacolo e della comunicazione.

Prossima tappa del “Tour” la settima per esattezza al Gran Caffè Gambrinus di Napoli il 20 Luglio.

