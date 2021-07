A Villa Domi in scena la IV edizione del “Party del Sorriso” di Angelo Iannelli

Una parata di stelle insieme per i meno fortunati “ Sociale, Moda, Arte , Musica, Cabaret e Degustazioni “ Premio Cuore D’oro a Corrado Ferlaino“

Dopo il successo delle scorse edizioni, ritorna l’atteso “Party del Sorriso” serata di solidarietà dedicata alle persone meno fortunate .Si svolgerà Venerdì 9 Luglio, a partire dalle ore 20 :00, nell’incantevole e splendida dimora settecentesca di Villa Domi , un ottima location per i grandi eventi da sogno. La manifestazione è ideata e curata dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, conosciuto come l’ambasciatore del sorriso per il suo impegno nel sociale, e organizzata dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con Villa Domi Eventi del patron Domenico Contessa. La kermesse sarà condotta da Erennio De Vita , Edda Cioffi, Angelo Iannelli ed Emanuela Gambardella. Senza dubbio è tra i party mediatici di notevole spessore sia a livello nazionale che regionale. Durante la serata sarà consegnato il prestigioso Premio “Cuore D’oro” a Corrado Ferlaino ex presidente Calcio Napoli campione d’Italia. Ricca di emozioni la kermesse: Sociale, Moda, Arte, Musica dal vivo, Degustazioni gastronomiche con l’obbiettivo della solidarietà. Alla serata sono stati invitate tantissime personalità e diverse istituzioni territoriali. La kermesse sarà aperta dalla violinista Daniela Trionfante, a seguire le sfilate delle modelle dell’ Accademia Maria Mauro , di The Quero Mucho e del noto stilista Salvatore Fiorentino. Tante emozioni indescrivibili con il cantautore Marco Fasano proporrà il suo ultimo brano, Ludo Brusco, Mario Conte con un brano di Massimo Ranieri. Inoltre in villa l’atmosfera diventerà magica con i giochi di luci di Aigul Duisheeva a seguire il percussionista Rosario Scotti Di Carlo . In tantissimi hanno confermato la presenza al king del sorriso Angelo Iannelli, eroe post moderno , per questo evento di forte aggregazione sociale, che negli anni è spopolato sui social per aver dato voce ai ragazzi invisibili. Hanno confermato la loro presenza al big evento tante eccellenze: Lucia Cassini, Angelo Di Gennaro ,Gigi Savoia , Cosimo Alberti, Giovanni Caso , Davide Marotta, Antoine, Antonio Ciccone, Giuseppe Cascella, Enzo Guariglia, Clemente De Stefano, Enzo Nicolò , Massimiliano Cimino, Gennaro De Crescenzo, Diego Moreno, Ciro Marra, Peppino di Bernardo, Roberto Minini sosia di Bono Vox U2, Teresa Moccia, Maria Rosaria Cenni , On. Sindaco di Camposano Barbato Francesco, Daniela Sabella, Riccardo Sorrentino, Magda Mancuso, Lina La Mura, Paulino Arcanjo, Natascia Ummaro, Maria Parente, Alfredo Mariani, Maridi Vicedomini, Pietro Puzone, Chiara Sarnacchiara, Giada Salzano, Eduardo Angeloni, Piero Del Prete, Mimmo Falco ,Massimo Sparnelli, Gianni Vigoroso ,Nello Fontanella, Barbara Ciarcia , Eduardo Angeloni, Gigione Maresca, Pasquale Spera, Giuseppe De Carlo, Franco Capasso e tanti altri . alla consolle DJ Sasà Giglio, non mancheranno esibizioni a sorprese al “Friends” Angelo Iannelli. Finale con la tammurriata del maestro Romeo Barbaro . La serata sarà glorificata dai ” Percorsi D’arte in Tour” in mostra gli artisti: , Marta Krevsun, Bruno Ciniglia, Luigi Cali, Claudio Torino , Nadia Basso, Lorenzo Di Marino, Francesco Liuzzi, Francesco Sellone, Giovanni Cardiero e Maurizio Fontanella. Durante la serata sarà possibile degustare alcune eccellenze gastronomiche campane: mozzarella, pizza, frittura, bruschette, vino, pane, biscotti, liquore, pasta trafilo di bronzo, dolci, graffette, cioccolata e confetti .Tutto ciò grazie alle aziende social che hanno sostenuto questo importante progetto di solidarietà: Caseificio San Vito, Luciano Sorbillo, Gemme del Vesuvio, La Torrente, Caffe’ D’angelo, azienda agricola Turboli Luigi ‘ O sole ‘e Napule, Ferraro Vini, L’abbondanza del Pane, Terre Pompeiane, Cioccolata Todisco, Ciro Poppella, Cuore di Sfogliatelle, Pasticcieria Dolce è Caffè, Rastriello confetti ,Accendi un sogno fuochi d’artificio. il Make- Up sarà diversi hair stilist, tra cui Claudio De Martino .La manifestazione sarà ripresa dai più importanti mass media regionali e nazionali. Per la sicurezza saranno presente Union Securty S.p.a e Base Puma.

Una serata di vera rinascita come nello stile dell’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli.

Comunicato stampa Associazione Vesuvius

