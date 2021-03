AbitiAmo, il progetto benefico solidale “Cuore d’Oro” nell’evento “I piatti del Carnevale e…” di #InsiemeperilTerritorio.

Redazione

“I piatti del Carnevale e...” è stato solo l’ultimo dei contest organizzati sotto l’egida di #InsiemeperilTerritorio, rassegna itinerante ideata dalla giornalista enogastronomica Teresa Lucianelli per sostenere i più bisognosi, piccoli orfani, senzatetto, vittime di gravi problematiche e agli indigenti, nell’ambito del Progetto AbitiAmo, Parrocchia di San Gennaro al Vomero, guidata da Padre Massimo Ghezzi, che opera con i suoi volontari in Campania e nella missione in Albania.

Nella speciale occasione della sezione solidale “Cuore d’Oro”, sono stati donati: vestiti di carnevale, maschere, abiti e generi necessari, chiacchiere, torte e lasagne, specialità e prodotti alimentari per i pasti festivi della Mensa solidale, punto di riferimento sicuro e sempre attivo, per tanti indigenti di ogni età e di varie nazionalità. Tanti i sostenitori del progetto: Chef, produttori, esponenti del migliore Food campano, con ultracentenarie ditte ristorative di grande fama, come i partenopei Arfè Gastronomia 150 anni e Mattozzi dal 1833; Donna Luisella, con Carla De Ciampis e Fulvio Mastroianni, l’imprenditrice Anna Pezone Nexyiu; lo stabiese Francesco & Co, erede della tradizione di Ciccio di Pozzano; da Vico Equense, Ristorante Cerasè, regno della Pizza a metro e Pizza Therapy; da Positano, la mondialmente poliedrica Paola Fiorentino; Antica Panetteria Portici; Sweet Dreams Bambolino, Ercolano; da Casoria, Ileana Mandile Estetica e Benessere; Lago Grande, Monticchio; Amor Mio, Brusciano; Sapori di Napoli, Nola; Agricola Donatello Chiarito, Ripacandida; Solania srl, Nocera Inferiore; Caseificio Caracciolo, Lauro, oltre a specialisti della salute e del benessere ed operatori dell’informazione, giornalisti, foodblogger e appassionati ed il fattivo sostegno dal blog Vesuvio’s Shadow del foodblogger Mario D’Acunzo, per donare tanti sorrisi e doni, oltre noti chef e foodblogger internazionali ma anche casalinghe e appassionati dell’arte culinaria, tutti impegnati ai forni e ai fornelli, per preparare la ricetta migliore e presentare la mise en place più d’effetto . Nella speciale occasione della sezione solidale “Cuore d’Oro”, sono stati donati: vestiti di carnevale, maschere, abiti e generi necessari, chiacchiere, torte e lasagne, specialità e prodotti alimentari per i pasti festivi della Mensa solidale, punto di riferimento sicuro e sempre attivo, per tanti indigenti di ogni età e di varie nazionalità.

L’evento ha avuto luogo nella storica struttura settecentesca partenopea Villa Domi Ricevimenti, Napoli, del patron Domenico Contessa, particolarmente sensibile alle tematiche benefiche, che ha organizzato un centro raccolta per le donazioni, giusto ora concluse, di vestiario e prodotti di prima necessità, arrivate da più parti, anche dall’Estero.

La giuria è stata composta dalla giornalista Teresa Lucianelli, Valerio Giuseppe Mandile, chef d’eccellenza da location pluristellate e giornalista gastronomico; Raffaele Carlino, direttore ed. Campania Felix Tv; Marcello Affuso, direttore Eroica Fenice; Ersilia Cacace, foodblogger “La Boss delle Pizze”; Rosalia Ciorciaro, nutrizionista, idrologa e docente di Scienze dell’Alimentazione oltre che del pubblico votante Facebook.

Tre le sezioni: Cuore d’Oro, Social, Critica. Vittoria ex aequo (334 voti) nella sezione solidale Cuore d’Oro per la pluripremiata chef simbolo della cucina salutista lucana, Silvana Felicetta Colucci con i suoi soavi e fascinosi Biscotti della Sposa, e per Vincenzo Napoletano, italobritannico manager del Ristorante Eventi del Parlamento del Regno Unito, di origini partenopee, con la sua elaborata e originale lasagna vegana. Già vincitori entrambi in precedenti Contest. Di seguito, La Cucina di Cappa (288) con la Parmigiana lasagnata d’ispirazione siciliana, e la nota chef televisiva Piera Parisi (274) con una ottima ricetta antispreco: “Pane e Pomodoro”.

Nella Sezione Social, maggiormente gradite agli utenti Facebook le leggerissime “mascherine chiacchierine” di Maria Teresa de Lorenzo (219 voti); quindi, le “croccanti” di Annamaria Leo (191), e la Torta con ganache al cioccolato fondente de La creativa Cucina di Cappa, (171), già piazza d’onore al Cuore d’Oro. Per tutti, box Cantine Mediterranee di Vincenzo Napolitano e, al primo classificato, anche le Specialità Arfè.

Premio della Critica, incantevoli miniature nei colori della Costa d’Amalfi di Paola Fiorentino di Positano a; Manuela Napoletano, (495 voti)autrice delle splendide e coloratissime maschere dolci in stile veneziano; Gar Cincin Corcione, (373) con la suggestiva Chiacchiera “effetto vetro cattedrale” in trasparenza, e Alessandra Profenna, (358) con le Stelle filanti nelle più intense tinte dell’arcobaleno. Menzioni della Giuria a: Giovanni Bambolino per le Graffe vesuviane, a Mariana Antonecchia e Claudia Laconi, rispettivamente per le Zeppole molisane e Is Zippulas cagliaritane, a Stefano Siracusa per le Chiacchiere di Sciacca.

Note di Merito a: Enza Aragosa, Raffaele Canciello, Adriana Canu, Loredana Cavotta, Giovanna Certamente, Rosanna De Giovanni, Morena de Lucia, Maria Elia, Hilde Esposito, Michela Festa, Enrichetta Franza, Antonio Fucciolo, Rosalba Lo Feudo, La mamma cuocò, Leonardo Marzano, Lucia Melchiorre, Raffaella Nastro, Ozzanocucina, Nakisca Pasqualini, Marinella Petrarca, Inna Photovipers, Paolo Poma, Antonio Scamardella, Sara Scognamiglio, Antonella Trotta, Marika Valentini, Anna Vitiello, che si sono distinti con le loro golose creazioni.

adsense – Responsive – Post Articolo