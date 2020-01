AMOS PARTENIO A GROTTOLELLA, VISITE GRATUITE E CONDIVISIONE

Nel pomeriggio di ieri, 29 gennaio, presso i locali del comune di Grottolella, l’associazione Amos Partenio, di nuova costituzione e guidata dal senologo Carlo Iannace, ha organizzato gli ambulatori della prevenzione con il patrocinio del comune di Grottolella e la partecipazione di diversi specialisti. Ad effettuare le visite gratuite, i senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, il dentista Emanuele Quattrocchi e l’audioprotesista Nicola Topo. Intanto, in piazza Municipio, erano presenti anche gli operatori Avis di Avellino per la donazione del sangue.

Un pomeriggio all’insegna della prevenzione e della solidarietà, per il quale l’Amos Partenio desidera ringraziare innanzitutto i medici sempre disponibili, l’amministrazione comunale di Grottolella, in particolare il vicesindaco delegato alle politiche sanitarie e tutela della salute, Marco Grossi, per l’accoglienza e la collaborazione, e tutti coloro che hanno preso parte agli ambulatori, credendo fortemente nell’importanza della prevenzione.

Divulgare l’importanza della prevenzione su tutto il territorio del Partenio e non solo, è l’obiettivo primario della neo associazione Amos Partenio che, attraverso le giornate dedicate alle visite gratuite e l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione, coinvolgerà donne e uomini di ogni età e di diversi comuni durante tutto l’anno, con la preziosissima collaborazione del dottor Carlo Iannace.

Per questo l’associazione è lieta di invitare chiunque ne abbia piacere alla Santa Messa in onore di Sant’Agata, protettrice del seno, che si terrà mercoledì 5 febbraio alle ore 18:00 presso l’Istituto delle Suore Salesiane in via Roma a Mercogliano. Sarà l’occasione per trascorrere insieme un momento di preghiera e condivisione e conoscere meglio l’operato dei volontari dell’Amos Partenio.

