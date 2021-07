BRUSCIANO (NA). Gaetano Allocca lancia la campagna per l’acquisto dei terreni del “Parco della Vita”

E’ ufficialmente aperta la campagna di crowdfunding per l’acquisto dei terreni del Parco della VITA di Brusciano. Gaetano Allocca, il Presidente dell’Associazione Orto Botanico & Parco della VITA, dopo aver acquisito dei terreni in comodato d’uso gratuito della SP442 Quaranta Moggi di Brusciano (Na), e all’inaugurazione dello stesso il 19 maggio 2019, in presenza dell’On. Alfonso Longobardi del Consiglio Regionale della Campania e di circa 100 donatori, adesso è pronto a realizzare il passo successivo. L’obiettivo è di costituire 6.000 quote da 10 euro ognuna per poter acquistare parte dei terreni del PARCO DELLA VITA. Il costo dell’operazione ammonta a “50 MILA EURO + SPESE NOTARILI”, ogni persona può al massimo acquistare 2 quote.

Il Parco si propone di diventare una realtà a tutela dell’ambiente, della biodiversità e del sociale. Particolare attenzione anche alla realizzazione di punti di socializzazione, con eventi ( come “Favole a merenda”) e incontri volti al dialogo con le giovani generazioni. Il Parco ospita gratuitamente qualsivoglia evento ed iniziativa ludico – culturale volte alla sensibilizzazione alle varie diversità, prediligendo le fasce d’età dei più piccoli.

Nel parco attualmente sono stati piantumati 400 alberi ad alto fusto e 2600 piante, tutte donate. Ogni donatore diventa in automatico socio del parco. Siccome è imminente la scadenza del contratto di comodato d’uso gratuito dei terreni, urge – entro e non oltre il 15 ottobre – il raggiungimento della cifra necessaria per l’acquisizione definitiva.

Attualmente il Parco della VITA rappresenta l’unico polmone verde nel bel mezzo della terra dei fuochi: AIUTIAMO L’AMBIENTE, LA BIODIVERSITA’ E IL SOCIALE, SOGNIAMO INSIEME.

FB: https://www.facebook.com/parcodellavita/?ref=page_internal

SITO: https://www.ortobotanicoparcodellavita.it/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TGF0fGmxRd4

adsense – Responsive – Post Articolo