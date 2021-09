Casamarciano, la campagna di prevenzione dell’Asl Na3 Sud arriva nel piccolo comune guidato da Carmela De Stefano

“Pienz a salut”, il progetto promosso dall’azienda sanitaria ASL Na3 Sud arriva anche a Casamarciano e, nello specifico, in piazza Aniello Virtuoso.

Il camper sarà operativo venerdì 24 settembre, dalle 9.00 alle 18.00 e sarà a disposizione dei cittadini che vorranno sottoporsi ad una serie di screening come il pap test per le donne (età compresa tra i 25 e i 64 anni), consegnare i kit per la diagnosi precoce del tumore del colon retto (uomini e donne tra i 50 e i 74 anni), prenotare la mammografia (donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni).

Sarà inoltre attivo lo sportello sulla donazione degli organi e sul programma “Home visiting” rivolto alle neo mamme.

“Una opportunità per la comunità che va incontro al concetto di prevenzione, unico vero strumento per diagnosi precoci contro possibili malattie – spiega l’assessore alla sanità Pietro Tortora – un messaggio che, mi auguro, arrivi a tutti e che venga recepito con la partecipazione agli screening. La pandemia, purtroppo, ha rallentato troppe cose, a cominciare dalla cura di se stessi e molte persone ne stanno pagando le conseguenze. Passiamo parola”.

adsense – Responsive – Post Articolo