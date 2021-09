CIMITILE. Debutto per “ I MORERAS”, folk band e balcan taranta,

Sabato 5 Settembre 2021 a Cimitile alle ore 21 e 30 si è tenuto l’appuntamento con “I MORERAS”, folk band e po taranta, per il loro debutto.

Il gruppo è un’esplosiva miscellanea mediterranea di suoni e ritmi, un viaggio tra sonorità di svariati luoghi che unisce est Europa, Balcani, Italia del Sud,Nordafrica,ritmi suoni e colori delle terre del Mare Nostrum.

Un Live intenso e trascinante, talvolta surreale, capace di emozionare diverse generazioni.

L’ obiettivo è quello di rivisitare la musica popolare in modo originale rimanendo legati agli elementi profondi della tradizione, un viaggio ideale che spazia tra le culture e le sonorità di vari popoli del mondo, sotto una nuova veste musicale, originale e moderna. I MORERAS , armati di ironia e determinazione con un personalissimo stile, interpretano altresì brani della tradizione slava, salentina, provenzale, argentina, etc, frutto di un’attenta ricerca sui dialetti e sulle culture dei vari popoli del mondo e che mette in relazione in modo unico e straordinario persone anche molto diverse tra di loro.

È difficile inserire I MORERAS in un preciso genere musicale, non ci sono barriere, non ci sono limiti. Suoni talvolta acustici, talvolta elettrici che si intrecciano e si accavallano per poi snodarsi e lasciarsi a libere improvvisazioni dentro ritmi di terre lontane; è così nasce l’energia dei Moreras”, un miscuglio unico e divertente,energia che scaturisce da mani che si consumano sui tamburi, sulle corde e sugli strumenti.

Alla voce Mariangela Ruberto

Alla fisarmonica

Salvatore Casoria

Al basso

Pietro Arimini

Alla chitarra

Mauro Di Giovanni

Alle percussioni

Vincenzo Mautone

Alla batteria

Mario Casoria

adsense – Responsive – Post Articolo