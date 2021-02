CINEMA.Nicola Canonico,”La Spada di Gomma” miglior corto al Film Festival di Agropoli.

Pochi giorni fa ha ricevuto il premio “Best Action – Top Indie Film Awards”, oggi il produttore e attore Nicola Canonico ha annunciato che il pluripremiato cortometraggio “La Spada di Gomma” ha ricevuto il premio internazionale come miglior corto all’ Agropoli Film Festival. Il corto è scritto e diretto da Luigi Russo con il cast attori: Nicola Canonico, Giorgio Marchesi, Stella Egitto, Kim Cherubini e Antonio Friello. Un agente segreto, una donna da liberare e un bambino da salvare, sono gli ingredienti di questo corto pieno di azione, colpi di katana e colpi di scena che hanno conquistato anche questa volta la giuria. L’ideatore e direttore artistico del festival è il regista e produttore agropolese Gianni Petrizzo già ideatore di Castellabatefilmfestival, Sweete Life Festival e YMTV Festival. Immensa soddisfazione per la Good Mood di Nicola Canonico e per tutto il cast e lo staff.

