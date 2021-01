CINEMA.Tokyo,”La Spada di Gomma” premiato ai “Top Indie Film Awards”

Immensa soddisfazione per il produttore-attore Nicola Canonico dopo aver ricevuto il premio “Best Action – Top Indie Film Awards” assegnato al cortometraggio “La Spada di Gomma” scritto e diretto da Luigi Russo con il cast attori: Nicola Canonico, Giorgio Marchesi, Stella Egitto, Kim Cherubini e Antonio Friello. Un agente segreto, una donna da liberare e un bambino da salvare, sono gli ingredienti di questo corto pieno di azione, colpi di katana e colpi di scena che hanno conquistato la giuria a Tokyo. I migliori prodotti cinematografici dell’anno sono stati proiettati con un pubblico dal vivo a fine gennaio in Giappone, presso l’edificio Hatchobori Zero One. Tra una proiezione e l’altra dei migliori film, sono stati intervistati registi ed attori presenti. Il corto “La Spada di Gomma” ha ricevuto anche due nomination allo stesso concorso: “Best Writing” e “Best Twist”. Nel 2019 su 633 domande presentate all’Imae di Roma, che elargisce finanziamenti ai migliori progetti presentati, riesce a posizionarsi nelle prime 25 posizioni rientrando in quelle finanziate, poi ha conquistato la finalissima di “Under The Stars International”, ha ricevuto la “Special Mention Action” al “Florence Film Awards, evento IMDb Qualifying” e il premio del Digital Media Fest di Roma “Best Creative Short Film”. Premi e nomination importanti in vista di nuovi progetti cinematografici in fase di studio, la Good Mood di Nicola Canonico lavora costantemente in attesa delle riaperture di teatri e cinema.

(M.A.)

