DESTATE IN ALTA IRPINIA LONGOBARDA, i paesi dell’Alta Irpinia insieme con una serie di iniziative comuni per riscoprire il nostro territorio

Ospitalità, degustazioni, escursioni, spettacoli e molto altro sono le iniziative programmate nel territorio longobardo dell’Alta Irpinia a partire dalle prossime settimane.

Frutto di un’intesa tra le amministrazioni comunali di Guardia dei Lombardi, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi, Villamaina, le associazioni e il movimento delle cooperative locali, DESTATE IN ALTA IRPINIA LONGOBARDA è un programma di accoglienza innovativo per vivere un’estate alternativa in un territorio COVID FREE.

Svegliarsi rurale, passeggiare per i boschi, visitare castelli, santuari e dimore storiche, fare il bagno in una piscina termale, partecipare ad eventi degustativi sono solo alcuni dei servizi e delle iniziative che caratterizzano l’estate dell’Alta Irpinia Longobarda.

Un’estate da vivere come protagonista di un racconto reale, intreccio di emozioni, di suoni, sapori, paesaggi e profumi da scoprire.

Il programma di dettaglio, con i riferimenti a tutte le iniziative, sarà reso noto nel corso delle prossime settimane.

adsense – Responsive – Post Articolo