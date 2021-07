Estate 2021 a Sibari. Luca Gallo e la sua squadra portano su l’asticella. Teatro e cabaret di livello altissimo nella sua visione di animazione.

Estate 2021. Covid alle spalle o in stand bye, non è dato saperlo. Quello che è certo è che i villaggi vacanze si riempiono di persone che bramano (anche con le dovute precauzioni) un po’ di sole, mare e spensieratezza.

A far da collante tra strutture e ospiti sono ovviamente gli animatori e quando quelli sono bravi tutto diventa un piacere.

È il caso di “Animatur” che quest’anno mi ha stupito con una graditissima sorpresa.

Qui a Sibari, precisamente al villaggio Marlusa all’interno del Miberva Club Resort Golf & Spa, mi sono imbattuto in una squadra di un livello artistico mai visto prima. Una compagine capitanata da Luca Gallo, capo villaggio e direttore artistico dalle notevolissime capacità. Un attore di quelli che ti chiedi “ma che ci fa in un villaggio?” L’ho visto interpretare magistralmente Eduardo De Filippo in “Pericolosamente” e “Amicizia”, poi sempre di altissimo livello nei panni del Conte Duval del grande Gigi Proietti accompagnato non con meno maestria dall’ottima Rosanna Rotolo (Rox) che oltre ad essere la prima coreografa del gruppo è come Luca Gallo anche un’ottima cantante.

Il capo animatore poi è energia pura, sul palco e non. Moto perpetuo per questo ragazzo palermitano di nome Giuseppe Capra (el Pepo). Eclettico come i primi due, bravissimo cabarettista e presentatore, scopro in corso d’opera anche capacità da intrattenitore col fuoco. Insomma, bravo e simpaticamente vero, avvolto da un’aura rosa-nero che fa di lui un personaggio davvero unico.

Occorre una menzione speciale per il responsabile diurna Gabriele Brancaccio che, oltre ad essere mattatore della Baby Dance che fa da preludio allo show serale al quale molto spesso partecipa in varie vesti senza mai sfigurare, è anche degnissima spalla di “Pepo” in sketch di cabaret davvero esilaranti.

L’organizzazione poi è il punto forte del gruppo. Collaboratori altamente professionali come l’ottimo tecnico luci e suoni Aldo Ardia e la scenografa e costumista Daniela Sacchetti rendono la vita più semplice agli artisti e regalano al pubblico spettacoli curati e di livello. Come i ballerini Marco De Luca e Gianluca Santella (anche coreografi), Francesco Piccolo, Flora Oliviero, Caterina Girardi (bravissima anche come cantante), Rita Ferrara, Carolina Perfetto, Clelia Enea e la cantante Sofia Malandrino che insieme agli animatori: Ivan Formichetti, Alessandra Barravecchia, Genny De Luca, Sara Quero, Pasquale Gallo, Luca Villani ed Emanuele Gebiola, formano un esercito la cui unica missione è allietare, far divertire e perché no stupire gli ospiti del villaggio Marlusa e, fidatevi di chi se li è goduti, ci riescono benissimo!

Felice Sorrentino

