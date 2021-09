Flumeri, nella Chiesa Madre di S. Maria Assunta presentato il libro “Sulla nullità matrimoniale – L’ avvocato risponde”

La chiesa Madre di Flumeri, era stata sempre l’epicentro di serate dedicate alla musica classica e di avvenimenti dell’ortodossia religiosa cristiana, ma , ieri sera 2 settembre la presentazione del libro dal titolo ” Sulla Nullità Matrimoniale – l’ Avvocato risponde “, è stato un avvenimento insolito.

Insolito, perchè nella Chiesa Madre si celebrano i matrimoni religiosi, e essi, secondo la formula del consenso sono indissolubili. E, qui sta la dicotomia dell’avvenimento dal punto di vista come luogo, cioè, celebrazione di matrimoni e discussione procedurale della nullità degli stessi. Però, essendo il paese sprovvisto di altre strutture adeguate, e , la Sala Convegni è stata adibita a Centro COVID-19 , aliter fieri non potuit.

.Il libro scritto a quattro mani dagli Avvocati Lucia De Gregorio e Guerriero Gazzella, con prefazione di Mons. Pasquale Maria Mainolfi , dalla lettura si propone quale vademucum per rispondere ai tanti interrogativi , che si pongono i cattolici per intraprendere un percorso ,che porti, alla dichiarazione della nullità del matrimonio.Gli autori patrocinanti nei tribunali ecclesiastici, rispondono ai dubbi e alle curiosità, sugli aspetti procedurali e sostanziali delle dichiarazioni di nullità matrimoniale, e del processo ordinario breve.

Oltre agli autori del libro, erano presenti; Don Claudio Lettieri ( Parroco di Flumeri / Trevico), Angela Masucci ( Assessore alla Cultura del Comune di Flumeri ) , Antonietta Raduazzo e Rosaria M. Guerriero ( Presidente e Vice dell’Ass. Bagliori di Luce ), , Franco Bravoco ( Presidente Confraternita di S. Rocco ) e Silvio Sallicandro ( Delta3 -Editore ). Ha chiuso il dibattito Michele Ciasullo ( Medico ) e a margine abbiamo posto alcune domande agli autori.

Guerriero Gazzella :

Quali sono stati i motivi che vi hanno spinto a scrivere questo libro ?

” Abbiamo scritto questo libro per dare delle risposte ai fratelli battezzati che hanno contratto e celebrato un matrimonio nato male , e quindi di avere la possibilità di una seconda possibilità nel momento in cui esiste la nullità e ottenere la dichiarazione di potersi risposare e vivere in piena comunione con la chiesa cattolica, nel prosieguo della loro vita “.

Non vede una contraddizione di fondo della Chiesa Cattolica, tra indissolubilità e annullamento dei matrimoni ?

” No, il percorso e l’attenzione che la Chiesa da ai divorziati separati civilmente , che sono in attesa di sapere se il proprio matrimonio è nullo oppure no. Se è nullo lo si accetta e viene dichiarato nullo, ma, non si va a forzare assolutamente se il matrimonio è valido è resta tale “.

Lucia De Gregorio:

Dalla prefazione si denota da parte di Mons. Mainolfi, un incipit benevolo verso gli autori del libro, Lei cosa risponde ?.

“ Noi ci rivolgiamo a tutti quei cattolici , per la maggior parte persone che si rivolgono a noi , sono persone comuni , cioè la nostra è una collaborazione che offriamo così per la nostra esperienza ai parroci , ma non avremo mai incarichi da parte della Chiesa…..il nostro è un aiuto gratuito proprio perché siamo esperti a tutte le coppie che si rivolgono a noi in primis civilmente, perché siamo avvocati che ci occupiamo delle separazioni e dei divorzi . Forniamo questo ausilio alle persone che si rivolgeranno a noi e che hanno dubbi sulla validità del loro matrimonio”.

Il ricavato della vendita del libro dell’evento a Flumeri, sarà devoluto per opere caritatevoli per un Missionario, che presta la sua opera pastorale in Turchia.

Carmine Martino

