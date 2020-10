Forino (Av). Società Operaia di Mutuo Soccorso Forino, una storia lunga 137 anni

Forino, amena cittadina della provincia Irpina, ha tra gli altri vanti di cui deve andare sicuramente fiera la ” Società Operaia di Mutuo Soccorso”, una delle più antiche, se non forse la più antica d’ Italia. Le Società Operaie di Mutuo Soccorso sono associazioni, nate e diffuse in Italia durante la seconda metà dell’800 e vedevano uniti artigiani, operai, professionisti da ideali di socialità e mutualismo solidale ciascuno al servizio dell’altro, atti a migliorare le condizione di vita degli associati e della popolazione locale, a seconda delle proprie capacità e competenze, offrendo servizi, momenti di formazione lavorativa ed occasioni ricreative e sociali. Ad oggi le Società Operaie presenti sul territorio nazionale hanno subìto delle naturali evoluzioni legate alle realtà territoriali e ad esigenze di adeguamento ai mutamenti sociali e istituzionali, cercando comunque di mantenere vivi quegli ideali originari e fondativi che si basano sulla mutualità e la condivisione e soprattutto anticipando e mantenendo la caratteristica non-profit. La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Forino vide la sua fondazione il 5 Agosto 1883, giorno in cui fu approvato legalmente lo Statuto Sociale. La Bandiera sociale raffigurante nel centro due mani in fede ha in giro le quattro parole : RELIGIONE-PATRIA-ISTRUZIONE-LAVORO, scopo unico ed irrinunciabile di questa associazione. Tanti i Presidenti che in questi 137 anni si sono succeduti, attualmente è il Cavaliere Antonio Vottariello ad esserne fiero rappresentante. Tra meno di tre anni la festa dei 140 anni che si spera possa essere festeggiata in una “situazione” mondiale migliore di quella attuale. Daniele Biondi

