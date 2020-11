Grandissima attenzione e numerosi in videoconferenza al Liceo di Scienze Applicate “Herz – Ferrari” di Roma per la presentazione del libro dello scrittore Michele Vario

Si è svolta ieri mattina la presentazione del romanzo “I sogni svaniti” dello Scrittore Michele Vario, opera edita dalla casa editrice del gruppo CSA Editrice.

In videoconferenza con l’Istituto Superiore “Hertz – Ferrari” di Roma, il Prof. Michele Vario ha illustrato i punti essenziali di un racconto che ha coinvolto i presenti: responsabili e coordinatori dell’Istituto Scolastico, docenti, assistenti educatori e gli alunni.

Il coordinamento dell’evento è stato curato, in modo impeccabile e piacevole dal Prof. Luigi Lamberti e la Prof.ssa Maria Grazia Visco, con la presenza dalla Vice Preside Prof.ssa Francesca Liburdi.

Dopo i ringraziamenti rivolti a tutti i presenti, numerosi in linea, sono stati introdotti gli argomenti relativi alla tematica dell’opera e del successivo dibattito relativo ai cervelli in fuga e degli scandali concorsuali.

L’autore Vario, nella sua esaustiva e stimolante descrizione, intervallata dalle continue domande e curiosità dei presenti, soprattutto quella degli alunni, ha motivato gli studenti spiegando che nella vita bisogna sempre lottare ed indicando la strada per responsabilizzare i ragazzi alla tutela dei propri diritti.

Le parole del Prof. Michele Vario – Presentare la mia opera ha generato in me una profonda e meravigliosa sensazione. I presenti in videoconferenza, numerosi, mi hanno ascoltato attentamente mentre raccontavo e descrivevo gli attimi e i momenti che ha vissuto il protagonista, soprattutto ho spiegato loro la ragione che mi ha incentivato a scrivere il romanzo. La prima volta non si scorda mai, in tutte le cose, figuriamoci poi per un professore che riesce a pubblicare e presentare il suo primo scritto… direi del tutto emozionante – conclude l’autore.

