I. C. ”COSTANTINI” SAN PAOLO BEL SITO CASAMARCIANO-LIVERI: La scuola non si ferma “Avanti tutta”

L’ I.C. “Costantini“ di San Paolo Bel Sito – Casamarciano – Liveri, guidato dal D.S. prof. Ernesto Piccolo ha aderito al progetto “Piano scuola estate 2021” che accompagna le Istituzioni scolastiche nell’organizzazione e gestione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico

Convinti che il superamento dell’emergenza può avvenire efficacemente se si riafferma il valore della scuola, una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona e del cittadino, capace di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo. Una scuola che restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte, così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno.

A tal fine nella prima fase sono state organizzate uscite didattiche e visite culturali per la conoscenza del territorio e delle tradizioni locali.

La seconda fase proseguirà sotto la dirigenza della nuova dirigente prof.essa Loredana Cervelli.

