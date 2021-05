Il Comune di Torrioni aderisce a Voler bene all’Italia, domenica 30 maggio 2021

Il Comune di Torrioni aderisce a VOLER BENE ALL’ITALIA, iniziativa nata nel 2004 grazie all’impegno di LEGAMBIENTE ed un vasto comitato promotore. Ogni anno in occasione della Festa della Repubblica si celebra l’orgoglio dei piccoli comuni, territori straordinari e poco valorizzati, custodi di gran parte dell’immenso patrimonio nazionale di natura e tradizioni.

Quest’anno lo slogan dell’evento è “Piccoli comuni, Next Generation. La transizione ecologica e digitale passi dai territori”.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro Loco Aione, l’Associazione GenerIdea, il Forum dei Giovani, il SAI Valeria Solesin e Assoprovider ha, pertanto, organizzato per DOMENICA 30 MAGGIO una giornata speciale tesa a far scoprire le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del territorio e a far conoscere, nel contempo, i passi già compiuti dal Comune nel percorso di transizione ecologica e digitale.

“La nostra Amministrazione è determinata nel valorizzare le tipicità del nostro territorio – ha affermato Annamaria Oliviero, Sindaco del piccolo Comune irpino – cercando di veicolare le poche risorse a disposizione in progetti che diano opportunità e visibilità alla nostra comunità. Siamo impegnati in progetti di ecoturismo, nel rafforzare la raccolta differenziata e nel prestare attenzione al sistema di accoglienza per chi è meno fortunato di noi. Altre iniziative sono allo studio, sempre in linea con l’obiettivo di favorire un percorso di crescita e di sviluppo sostenibile per il nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa giornata”.

È prevista una passeggiata alla scoperta delle bellezze di Torrioni, la distribuzione del “compost made in Torrioni”, prodotto dai cittadini attraverso la raccolta differenziata, la visita all’orto-frutteto-giardino sociale. L’evento si concluderà con una chiacchierata con gli organizzatori e 2 graditi ospiti, Michele Buonomo e Massimo Santucci, ed un aperitivo rigorosamente a base di prodotti tipici della tradizione locale.

Di seguito il programma completo:

Ore 10.00 – Piazza San Michele Arcangelo

Ritrovo dei partecipanti

Saluti del Sindaco Annamaria Oliviero

Ore 10.15 – Tour guidato alla scoperta di Torrioni

a cura del Forum dei giovani di Torrioni

Ore 11.15 – Via Tuoro

Consegna “compost made in Torrioni ”,

presso la compostiera di comunità, a cura di Achab Med

Ore 11.45 – Via Valli

Visita all’orto-frutteto-giardino sociale, a cura di “SAI Valeria Solesin ”

Ore 12.15 – Piazza San Michele Arcangelo

Presentazione del progetto ecosostenibile “BICI IN TO.UR”, a cura dell’Amministrazione Comunale

Ore 12.30 – Piazza San Michele Arcangelo

2 chiacchiere con:

Michele Buonomo, Direttivo Legambiente Nazionale

Massimo Santucci, Achab med

Antonella Oliviero, Consigliere Nazionale Assoprovider

Genoveffa Centrella, Presidente Pro Loco Torrioni

Veronica Zeoli, Presidente Associazione GenerIdea

Giuseppina Ferrara, Presidente Forum de i Giovani

Adele Galdo, Coordinatrice SAI Valeria Solesin

Aperitivo con prodotti tipici locali

adsense – Responsive – Post Articolo