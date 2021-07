Il salotto artistico culturale e multimediale Tina Piccolo premia alla carriera il maestro di fama internazionale e attore Giuseppe Cascella

Il Salotto Artistico Culturale e Multimediale della poetessa Tina Piccolo non si è mai fermato nonostante questo terribile periodo che ha attanagliato il mondo.

Fino ad ottobre è stato fatto dal vivo poi a causa di chiusure e restrizioni è andato via web con poesie, musica e cultura. Ieri ha fatto il grande ritorno dal vivo sempre condotto dal giornalista Giuseppe Nappa direttore responsabile del quotidiano online Occhio All’Artista Magazine. Ha fatto ritorno da vicino nel glorioso Salotto della grande poetessa Tina Piccolo definita ambasciatrice della poesia nel mondo ed ha deciso di premiare per la sua carriera artistica e per i suoi elevati meriti il maestro di pittura internazionale Giuseppe Cascella, attore di film conosciutissimo come Don Salvo il padrino della famosa fiction di canale 5 “Onore e Rispetto”.

Il grande maestro Cascella ha espresso delle bellissime parole nei confronti del giornalista Giuseppe Nappa per la grande accoglienza avuta al salotto e della sua storica amica Tina Piccolo. Ha donato il maestro anche tre suoi dipinti che ritraggono l’esimia poetessa Tina Piccolo il giornalista Giuseppe Nappa e la cantante il grande personaggio della musica napoletana e Nunzia Ferri. Il glorioso Salotto si conclude con le poesie della poetessa e con la chitarra e la brillante voce di Sossio Giardano e della meravigliosa Nunzia Ferri. Ma il finalissimo è spettato alla poetessa piccolo con il cavallo di battaglia “Tu Nun si vicchiariello”. Inoltre volevo ringraziare Lino Franzese e il magistrale cameram Vincenzo Simeone intervenuti al grande Salotto.

