La FITA celebra la Giornata Mondiale del Teatro con il Gran Premio del Teatro Amatoriale

La F.I.T.A. sceglie la data del 27 marzo per il grande evento della premiazione del “Gran Premio del Teatro amatoriale”. Alle ore 21 in diretta streaming (su www.fita.tv; Facebook; YouTube), dal teatro comunale Grandinetti di Lamezia Terme si conosceranno i vincitori dell’ultima edizione tra i lavori teatrali che hanno superato la dura selezione dei concorsi regionali, dove si sono avvicendate numerose compagnie della Federazione.

La serata, presentata da Ketty Riolo e Gennaro Calabrese, è organizzata da Fita Nazionale, dall’associazione teatrale I Vacantusi e dal comitato regionale FITA Calabria e, come tutta la manifestazione, si svolge sotto il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme.

Una data importante quella del 27 marzo perché dedicata in tutto il mondo alle celebrazioni dell’arte teatrale.

La “Giornata Mondiale del Teatro” accende i riflettori sulla centralità culturale e sociale del teatro e, particolarmente in questo periodo di pandemia, serve a ricordare la condizione che vivono gli attori e gli altri operatori del settore.

“La serata sarà un altro esempio di quanto la nostra Federazione ha messo in campo per superare questo triste periodo, aprendo in tanti modi diversi il sipario per un pubblico che ci sta aspettando quando riapriranno i teatri. – commenta il presidente FITA Carmelo Pace – Tutto ciò è possibile grazie alla vitalità delle nostre compagnie e delle nostre strutture territoriali. Un grazie particolare ai nostri partners della Calabria, che con caparbietà, volontà e tanta competenza hanno scommesso anche su questo evento”.

La F.I.T.A. non si è mai fermata, tenendo viva l’arte del teatro e rimettendola al centro dell’interesse culturale attraverso fantasia, creatività, lavoro di squadra. Il web è diventato strumento di incontro ed occasione di arte, colorando la spesso arida realtà dei social, di colore e calore teatrale. Ed è nella forma nuova della diretta sui social che si svolgerà il Premio dei Premi FITA, nella sua maestosità celebrativa, trasformando l’occhio di bue di una camera nel virtuale sguardo del pubblico, comodamente seduto sul divano.

The show must go on con le esuberanti compagnie FITA.

