La poetessa e sociologa Maria Ronca, presidente dell’associazione “Il Bucaneve”, ha scritto una poesia dedicata a Dio, in questo momento difficile per tutta l’umanità e ha anche eseguito questo splendido dipinto (FOTO).

Dio si é fatto come noi, di Maria Ronca, 2020:

Chi si riunisce nel nome mio

Non sarà mai solo.

Sono la bussola

Sono ovunque

Nei quattro angoli della terra

Per insegnarvi la Pace e l’Amore

Chi di me si nutre

Non perirà e non morirà

