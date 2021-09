“La sfida di Pulcinella in Pandemia” di Angelo Iannelli selezionato per il Procida Film Festival

Si chiama “La sfida di Pulcinella in Pandemia “ Il cortometraggio , selezionato per il Procida Film Festival 2021. scritto, ideato e interpretato da Angelo Iannelli nei momenti drammatici della Pandemia, il quale ha voluto lanciare un messaggio di speranza al mondo attraverso la maschera che lo caratterizza “Pulcinella “ nel cortometraggio l’ambasciatore del sorriso è accompagnato dal suo burattino “Gennarino” insieme hanno voluto sfidare il Covid con il sorriso, portando ai turisti, la speranza che uniti si può vincere la battaglia contro il virus. Il cortometraggio sociale ,dura otto minuti e ventisei secondi , il montaggio è di Pasquale Ragosta, l’aiuto regia è Angela Augusta , le foto sono di Sebastiano Egizio ,mentre la grafica è di Ciro Scialò . Angelo Iannelli: attore, regista e produttore di cortometraggi su tematiche sociali, dopo aver vinto il Giffoni Film Festival, il Vesuvius Film Festival, Corti a Sud, il Carpine D’argento e il Caivano Film Festival come miglior regista , spera di avere un riconoscimento anche al Procida Film Festival 2021 in programma nella capitale della cultura dal 23 al 25 Settembre .