MARZANO. “I Giardini di Marzano” Sabato 2 Ottobre alle ore 19:00 “”

Sabato 2 Ottobre alle ore 19:00 :“” Con Rossella Massari, Arianna Ricciardi, Nicola Mariconda, Dario Barbato, Francesco Nappi. Regia di Francesco Nappi. “Un libro di poesie scritto circa 12 anni fa prende vita in una messa in scena che fa palpitare quelle parole che, da scritte, prendono vita e si trasformano in immagini nitide e vive che colpiscono il cuore di ognuno di noi” – Francesco Nappi autore delle poesie, rivive i momenti vissuti – “Le emozioni si son trasformate in stati d’animo. Gli stati d’animo mutano in pensieri e i pensieri si tramutano in parole. E le parole trafiggono il cuore e ci conducono lontano, nell’immaginazione. Il pubblico assisterà a dei momenti di Quotidianità, Immagini, Dell’amore e di altri conflitti…insomma, un viaggio che ho fatto attraverso sensazioni ed emozioni. In realtà, è un viaggio che hanno fatto tutti e che forse continuano a fare”.

Gli spettacoli si terranno all'aperto presso #CasaMarzano

:

:

