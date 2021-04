Mercati finanziari: gli scenari politici da monitorare per fare trading oggi

L’influenza delle decisioni politiche nel settore finanziario è considerevole, per questo motivo è indispensabile studiare con grande attenzione le strategie dei governi allo scopo di migliorare le proprie strategie operative. Si tratta dell’analisi fondamentale, un approccio che prevede la valutazione dei dati macroeconomici e degli scenari politici andando a integrare queste indicazioni all’interno dell’analisi tecnica, per essere in grado di prendere decisioni più consapevoli e ottimizzare le previsioni in ambito finanziario.

Nel trading online molti trader si concentrano appena sullo studio dei grafici, una competenza utile soprattutto per investire nel breve termine, ad esempio nel day trading, tuttavia per una maggiore accuratezza è necessario considerare anche il contesto politico e macroeconomico. Gli aspetti da controllare sono diversi a seconda del tipo di investimenti che si vogliono effettuare, seguendo con attenzione le informazioni più rilevanti per rimanere sempre aggiornati sugli accadimenti che possono influire sui mercati finanziari.

Quali sono gli aspetti politici da analizzare secondo gli esperti

Per investire nel trading online bisogna maturare capacità adeguate di analisi tecnica e fondamentale, studiando in modo accurato non solo i movimenti dei prezzi ma anche l’evoluzione politica ed economica dei vari Paesi. Secondo i professionisti di Tradingonline.me, sito web di riferimento in Italia per il trading e gli investimenti online, è essenziale per un investitore capire il contesto geopolitico al fine di perfezionare la capacità di interpretare correttamente i mercati e gli scenari globali e locali (clicca qui per approfondire il trading).

Nel momento storico attuale è fondamentale seguire da vicino le vicende politiche americane, in quanto Paese leader a livello mondiale e in grado di condizionare la situazione economica negli altri Stati. Inoltre, gli USA mettono a disposizione degli investitori il mercato finanziario più importante al mondo, in cui è molto forte l’incidenza del governo e della banca centrale. Basta guardare gli effetti del QE della Fed nella crescita dell’azionariato statunitense, oppure le ricadute degli stimoli fiscali delle amministrazioni Trump e Biden nella creazione di posti di lavoro per la ripresa dell’economia americana.

Inoltre, le politiche degli Stati Uniti influiscono direttamente sulle performance del dollaro, la valuta principale nel mercato Forex capace di condizionare le prestazioni finanziare di molti Paesi in tutto il mondo, alcuni dei quali detengono parte del loro debito in dollari e dipendono dal biglietto verde per la stabilità sul piano internazionale. Le performance economiche USA incidono anche sulla produzione cinese, fortemente vincolata alle esportazioni verso gli Stati Uniti, l’economia dell’Eurozona, quella del Giappone e gli equilibri globali legati spesso alla presenza militare americana.

In Europa è fondamentale monitorare con attenzione le decisioni politiche dell’Unione Europea, l’influenza della Germania nel quadro geopolitico continentale e i rapporti delle istituzioni comunitarie con i principali Paesi esterni come la Russia, la Cina e gli Stati Uniti. In Italia la stabilità politica è un requisito indispensabile per le performance di Borsa Italiana, legate alla presenza di un governo con una solida maggioranza e in grado di inserire il nostro Paese in un contesto di crescita all’interno dell’economia europea.

L’importanza dell’analisi fondamentale per il trading online

L’analisi politica è essenziale per realizzare studi accurati in ambito finanziario, valutando gli effetti delle decisioni dei governi e delle banche centrali sui mercati locali e globali. L’analisi fondamentale è infatti una competenza indispensabile per un trader, per investire online in modo consapevole integrando queste indicazioni con quelle ottenute dal monitoraggio dei movimenti dei prezzi. L’influenza della politica è estremamente rilevante soprattutto nello scenario attuale, caratterizzato dalla pandemia di Coronavirus e dalla crisi economica.

Per creare strategie operative efficaci bisogna dunque migliorare le proprie capacità nell’analisi tecnica e fondamentale, un approccio che aiuta a ottimizzare le performance di trading e aumentare la sostenibilità degli investimenti nel lungo termine. Per agevolare questo tipo di attività è importante selezionare fonti autorevoli, allo scopo di ottenere notizie di qualità e realmente utili per studiare il contesto politico, finanziario e macroeconomico, utilizzando questi segnali per eseguire investimenti più efficienti e precisi.

