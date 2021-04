NAPOLI. Il Magistrato antimafia Catello Maresca premiato dall’ Associazione nazionale guardie giurate.

Nella splendida cornice di Villa Paradiso a Napoli via Orazio alla presenza del direttivo nazionale dell’ ‘ Associazione Guardie Particolari Giurate, è stato premiato con placca al merito il dott. Catello Maresca Sostituto Procuratore — Premio Anno: 2021 — Motivazione: Per aver profuso, vestendo la toga da Magistrato, un impegno costante e determinato contro le organizzazioni criminali, ottenendo importati risultati giudiziari; per gli altri ideali di giustizia condivisi con i giovani, grazie all’esempio e a un continuo e concreto colloquio volto alla promozione delle buone pratiche di legalità.

“ È un vero onore emozionante aver conosciuto e premiato il dott. Catello Maresca con la nostra umile placca al merito ma racchiude dentro di sé tanta storia che ci unisce nella battaglia contro il crimine. È una persona dinamica ed eccezionale dalle rare virtù umane un vero uomo che fa onore allo Stato Italiano” ha dichiarato il presidente Nazionale Associazione Guardie Particolari Giurate Giuseppe Alviti, già medaglia d’argento al valor civile, che di persona ha premiato il magistrato.

