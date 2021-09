“NEI MIEI OCCHI”: il cortometraggio con la regia di Emanuele Lanza e le musiche di Dan Road che vede il trionfo delle arti.

Due artisti, Emanuele Lanza (26 anni, Regista) e Salvatore Romano (26 anni, Cantautore, in arte Dan Road) hanno voluto creare un prodotto che mette sullo stesso piano il cinema dei silenzi, delle emozioni disinibite, e la musica cantautorale, scegliendo come canale di distribuzione Youtube.

Il cortometraggio cerca di affrontare la separazione dei due protagonisti, interpretati da Giulia Vittoria Cavallo ed Emanuele Lanza (23 e 26 anni, laureati in recitazione e regia presso l’ A.I.T. accademia internazionale di teatro di Roma), dividendola in tre fasi: Rabbia, consapevolezza e rassegnazione.

Il bacino di artisti che ha partecipato a questo progetto è ampio. Tredici talentuosi under 30 hanno lavorato, divisi tra audio (scrittura dei brani, arrangiamento, mix, master, musicisti e cantante) e video (direttore della fotografia, assistenti di regia, make up artist, attori e regista), per la realizzazione di “NEI MIEI OCCHI”. Tutti riuniti nel tour de force avvenuto sul set (Casalnuovo di Napoli, NA) durante la prima settimana del mese di giugno (2021).

Ognuno vive le emozioni come meglio crede, ma tutti dovremmo conoscere più punti di vista, questo è il messaggio che il regista ha cercato di dare con la scelte delle inquadrature e sulla scelta dei colori.

Emanuele Lanza: lanza.emanuele.1@gmail.com

Ig: emanuele_lanza

Dan Road: salvatore.js.romano@gmail.com

Ig: dan.road_music

