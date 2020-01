NOLA. Si è insediato il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

Si è insediato martedì 28 febbraio u.s., il neo eletto Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, ai sensi dell’art. 25 comma 4 della Legge 247/2012.

Il Comitato ha il compito di promuovere le politiche di pari opportunità e di contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori di qualsiasi natura favorendo di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione.

Il Foro di Nola, con votazione tenutasi in data 13.14/12/2019 ha eletto, quali componenti del Comitato, gli Avvocati e le Avvocate Della Pietra Ciro, Ferrara Francesco Maria, Guida Milena, Lanzuolo Paola, Rescigno Carmela, Ruggiero Luciana, Simonelli Vincenzo, Spizuoco Cristina e Tramontano Francesca. Del Comitato è altresì componente l’Avvocato Luigi Manzi, in qualità di Consigliere delegato dal Consiglio Dell’Ordine.

Alla seduta del 28 febbraio, all’unanimità, è stata eletta Presidente l’Avvocata Carmela Rescigno. E’ stata altresì eletta Segretario e Vicepresidente l’Avvocata Cristina Spizuoco.

