Il cantautore Lino Flagiello, ospite del Premio Bassa Irpinia di qualche anno fa, ha inciso il nuovo brano “Mamma Napoli” , in coppia con Fabiana Fisciano, scritto da Antonio Cessari, morto qualche anno fa. Un brano cantato in lingua napoletana, che √® un inno a Napoli, da sempre meravigliosa, ma rovinata dai comportamenti umani. Una canzone che riporta in auge il giovane Flagiello, piena di sentimento e di calore. Video

