Oggi sarà possibile assistere al fenomeno della “Luna Blu”

di Sebastiano Gaglione

Oggi, Domenica 22 Agosto 2021, sarà possibile assistere al fenomeno della “Luna Blu”, che avrà inizio a partire dalle 14:00 circa, ma che per ovvie ragioni, sarà visibile a tutti noi italiani solo a partire dalle 20:30, quando calerà il sipario della sera sulla nostra penisola.

*La luna diventerà blu? *

Non fatevi ingannare dal nome. Questa definizione è stata coniata intorno agli anni ‘30 ed è sempre stata mal interpretata, in quanto, non ha nulla a che vedere con il colore del nostro satellite naturale. Difatti, la luna non cambierà assolutamente colore, ma manterrà la sua cromatura originale.

*Allora perchè “Luna blu”? *

Solitamente, si succedono tre pleniluni per ogni stagione, quindi ogni 29,53 giorni in media.

Quella di stasera, invece, è la terza di ben quattro lune piene in una singola stagione.

In questo caso si ha, dunque, una “luna extra”.

*Che cos’è un plenilunio? *

Semplice, è quella fase della Luna durante la quale l’emisfero lunare illuminato dal Sole è interamente visibile dalla Terra (in parole povere, è la Luna piena).

Quando si verificherà la prossima “Luna blu”?

Questo evento, che non è poi così raro, solitamente accade ogni 2-5 anni.

Le previsioni di un futuro fenomeno alludono al 2024.

“Due ospiti d’eccezione”…

Inoltre, stasera la Luna sarà accompagnata anche da due “ospiti d’eccezione”, Giove e Saturno, che si troveranno nel periodo di massima visibilità.

Quindi che altro dire… condizioni climatiche e inquinamento luminoso permettendo, stasera tutti ad alzare gli occhi al cielo. Godetevi lo spettacolo!

