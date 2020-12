OPERAZIONE OPEN DAY “ON LINE“…. AL LICEO STATALE “E. MEDI” di CICCIANO (NA)

Ormai è tutto pronto per l’annuale operazione denominata OPEN DAY….

Diversamente dallo scorso anno e a quelli precedenti,quando questo appuntamento si poteva svolgere in presenza, per l’annualità corrente l’OPEN DAY avrà una formula innovativa.

Invero, a causa delle restrizioni imposte dalla normativa in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, l’OPEN DAY al Liceo Statale “E. MEDI di Cicciano”, previsto per i giorni 12 Dicembre 2020 e 9 Gennaio 2021, si svolgerà in modalità “on line” cosi come appresso indicato:

Gli interessati (studenti e genitori) potranno accedere allo spazio virtuale dell’Open day tramite il sito della scuola oppure tramite il seguente link: https://www.liceomedicicciano.edu.it/openday/index.html

Durante il pomeriggio del 12 dicembre 2020, e poi il 9 gennaio 2021, a partire dalle ore 15:00, accedendo al link sopra indicato, si entra in uno spazio virtuale dal quale è poi possibile scegliere a quali live partecipare e cosa vedere.

Sono previsti incontri:

• live con la Dirigente che presenterà l’Offerta formativa della Scuola;

• live con i docenti che presenteranno le specificità degli indirizzi;

• live con studenti che proporranno attività interattive per mostrare le abilità e competenze acquisite nel proprio indirizzo di studi..

Nello spazio “Open day” sarà possibile, inoltre, scaricare risorse online: video, presentazioni multimediali, foto, lavori realizzati dai nostri alunni nel periodo di DAD e in presenza.

Tutte le live avverranno ad orari scansionati e ripetuti in modo tale che tutti, se vogliono, possono partecipare a più live senza il problema della sovrapposizione.

Si ripete in pratica ciò che avveniva in presenza: si ascolta il saluto della Dirigente che apre l’Open Day, dopo si passa a visitare gli spazi dedicati ai singoli indirizzi, in ogni spazio ci sarà almeno una live alla quale poter partecipare oltre a materiali da visualizzare e scaricare.

Le Live avverranno attraverso la piattaforma Meet.

Durante le giornate di presentazione dell’Istituto sono approfondite le peculiarità dei singoli indirizzi, il piano di studi, i lavori e i progetti realizzati.

Il liceo Scientifico “E. Medi” di Cicciano si appresta, quindi, ad accogliere virtualmente i futuri studenti e i loro genitori nell’ambito di quella che è una iniziativa di grande valore per l’orientamento nella scelta degli studi.

L’Istituto è strutturato sui seguenti indirizzi:

1. LICEO SCIENTIFICO,

2. LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE,

3. LICEO ARTISTICO ,

4. LICEO LINGUISTICO,

presenta un’offerta formativa ampia, poliedrica e multidisciplinare al fine di fornire allo studente tutte le abilità e le competenze sia per riuscire nel mondo del lavoro sia nei più qualificati atenei universitari ed accademie artistiche.

“Credo che l’open day rappresenti un modo, o meglio, un veicolo per l’istituzione scolastica di aprirsi totalmente verso i futuri studenti che dovranno decidere in questa fase delicata il proprio percorso formativo e il proprio indirizzo didattico per gettare le basi del personale futuro formativo e professionale. La scuola deve perciò essere attenta a queste dinamiche e deve sapersi raccontare e autopromuoversi al di là della sterile autoreferenzialità per offrire realmente, nel mare magnum degli indirizzi didattici, non solo un’opzione dirimente ma la consapevolezza di una scelta obiettiva e mirata per se stessi, per il proprio futuro.

E’ quanto dichiarato dalla D.S. Prof.ssa ANNA IOSSAche, sebbene sia alla guida dell’istituto MEDI da poco tempo, sta cercando, malgrado le difficoltà del periodo, di promuovere tutte le iniziative ed attività a supporto delle famiglie, degli studenti e, in generale, a supporto della comunità scolastica “ latu sensu”.-

