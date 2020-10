PAESTUM E VELIA, CONTINUANO LE APERTURE STRAORDINARIE SERALI

Proseguono al Parco Archeologico di Paestum e Velia le aperture straordinarie serali previste dal Piano di Valorizzazione del MiBACT che prevede la visita ai siti archeologici oltre il normale orario di apertura.

A partire da sabato 24 ottobre, per un totale di 16 serate fino a dicembre, prenderanno il via le visite guidate animate per famiglie e bambini allo scopo di coinvolgere emotivamente il pubblico in maniera insolita e accattivante.

La scelta risiede nella volontà di offrire una nuova opportunità alle famiglie con bambini e ragazzi in età scolare che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno dovuto affrontare molte rinunce, compresa la scuola e le gite scolastiche. Così, con le aperture serali al museo di Paestum e all’area archeologica di Velia si vuole offrire un’esperienza diversa che permetterà ai visitatori di avvicinarsi in modo diretto al mondo antico con la sua cultura, le sue tradizioni, la sua musica, la sua poesia, i suoi dei, i suoi miti e i suoi eroi. Massima attenzione verrà riservata alla sicurezza e al rispetto delle norme anti Covid-19.

La storia e l’archeologia di Paestum verranno raccontate dalla maschera più famosa del mondo, con l’iniziativa “Pulcinella racconta Paestum”: con un linguaggio tipico della Commedia dell’arte, il burattino napoletano accompagnerà nelle sale del museo i visitatori, costruendo insieme a loro delle vere e proprie scene teatrali, rendendoli protagonisti di straordinarie storie del mito.

Le visite animate “Pulcinella racconta Paestum” si terranno alle ore 19:00, 20:00 e 21:00; la partecipazione è limitata a gruppi di 20 persone.

Al Parco archeologico di Velia invece, i visitatori verranno coinvolti in un viaggio affascinante, denso di emozioni che, riprendendo il tema della rassegna estiva VELIA MUSICA&PAROLE, arricchirà le passeggiate al chiaro di luna con lanterne con l’iniziativa in programma “Velia al chiaro di luna. Musica & Parole nell’antichità”. Attori e musicisti interpreteranno brani del mondo classico accompagnando i visitatori in un tour unico, indietro nel tempo, rivivendo le antiche atmosfere della città magno greca, patria dei filosofi Parmenide e Zenone.

INFORMAZIONI:

CALENDARIO APERTURE STRAORDINARIE SERALI PAESTUM E VELIA 2020 dalle ore 19:30 alle ore 22:30 (ultimo biglietto 21:45).

OTTOBRE: 24, 31

NOVEMBRE: 7, 14, 20, 21, 28

DICEMBRE: 5, 6, 7, 8, 12, 19, 20, 26, 27

Costo del biglietto serale “Paestum & Velia al chiaro di luna” € 1,00 per tutti, acquistabile presso la biglietteria di entrambi i siti oppure online sul circuito VivaTicket. Ingresso gratuito fino a 18 anni e per tutti coloro che sono in possesso dell’abbonamento “Paestum&Velia” e della card Adotta un blocco.

PAESTUM:

Pulcinella racconta Paestum (nel Museo)

Orario inizio spettacolo ore 19:00, 20:00 e 21:00.

Numero massimo di partecipanti 20 persone per gruppo.

E’ consigliata la prenotazione alla seguente mail: pa-paeve.promozione@ beniculturali.it

A Paestum nei giorni 14, 20 e 21 novembre 2020 saranno aperti sia il museo che l’area archeologica (limitatamente al percorso del Santuario Meridionale); nelle restanti date sarà aperto solo il Museo.

VELIA:

Velia al chiaro di luna:

Musica & Parole nell’antichità e Percorsi con lanterne tra gli scavi di Velia, dalle ore 19:30 alle ore 21:45.

Numero massimo di partecipanti 30 persone per gruppo.

E’ consigliata la prenotazione alla seguente mail: pa-paeve.promozione@ beniculturali.it