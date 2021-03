Dopo l’ampia partecipazione alla prima edizione, l’Associazione Culturale “Riscontri”, in collaborazione con il Terebinto Edizioni, indice la seconda edizione del Premio Nazionale di Narrativa e di Saggistica: Un libro in vetrina. Il premio consiste nella promozione delle opere vincitrici presso il pubblico di “Riscontri”, rivista di cultura e attualità, tramite interviste, recensioni e altri servizi promozionali (tra cui la realizzazione di banner e di grafiche pubblicitarie).

Ciascun autore ha la possibilità di iscrivere un’opera edita in lingua italiana, pubblicata o autopubblicata in qualsiasi formato. Il concorso prevede due sezioni, Narrativa (romanzi, raccolte di racconti, aforismi, libri per bambini e ragazzi) e Saggistica (incluse biografie e opere di memorialistica).

Come già accaduto durante la prima edizione, saranno considerate anche le pubblicazioni più meritevoli tra quelle non vincitrici, per la segnalazione nella rubrica letteraria “In libreria”, a cura di Carlo Crescitelli, già arrivata al suo ottavo appuntamento.

I due vincitori della prima edizione 2020 sono stati: Nicola Monino, Le paure dei lupi, L’Orto della Cultura (sezione Narrativa); Annalisa Santi, Di gesso e cipria. Maestre di fine ottocento tra storia, letteratua e seduzione, Marco del Bucchia Editore (sezione Saggistica).

Le opere devono essere inviate, entro il 30/04/2021, all’indirizzo concorsi.riscontri@gmail.com allegando alla mail il Modulo di Partecipazione (scaricabile sul sito riscontri.net).

Le opere partecipanti saranno valutate da Carlo Crescitelli, componente del comitato redazionale di “Riscontri”, autore dei diari di viaggio L’antiviaggiatore, del saggio Settanta Revisitede della raccolta di racconti A spasso con l’antiviaggiatore, nonché curatore di diverse antologie nate dalle varie edizioni del concorso “Riscontri letterari”.

