Quando l’arte mette le ali e diventa un sogno, la nota di Tina Piccolo

La grande artista Francesca Panico che ha fatto parlare prestigiosi giornali e riviste per la sua meravigliosa creatività e quella pittura, che è tutto un messaggio di riscatto e d’amore e lei ha l’innato talento che le consente di creare meraviglie d’arte. E farfalle che inneggiano alla vita spiccano il volo, tra colori fantastici, tutto un luccicare di speranze, di sogni, di attese d’amore, di passione.

Un piacere per gli occhi ammirarle in tutto lo splendore e per il pensiero nell’accogliere fremiti di realtà e fantasia, concetti di pace, di solidarietà, in un’arte che sublimizza il tempo stesso della vita.

Bravissima la nostra Francesca Panico. Lascia l’impronta di emozioni incancellabili, di sorpresa e magia, di sentimenti positivi che vanno oltre ogni barriera del tempo, ogni frontiera.

Un talismano di colori, di materiali che prendono vita e splendono come pagliuzze di sole, di luna, tra l’oro e le carezze, di brividi d’arte autentica.

Farfalle che portano il respiro della primavera, che sono un sussulto di preghiera,un fremito d’amore, che sembrano davvero volare e fai il gesto di prenderle per non vederle andar via.

Son come note sul pentagramma del cuore, del sentimento e della potenza creativa.

Grazie carissima Francesca ha un valore in più la tua arte inimitabile!

TINA PICCOLO

AMBASCIATRICE DELLA POESIA ITALIANA NEL MONDO

CRITICO D’ARTE VISIVA E LETTERARIA)

