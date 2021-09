RASSEGNA DI TEATRO ALL’APERTO “I GIARDINI DI MARZANO“ – SPETTACLO “La Matassa”

Presso #CasaMarzano – Marzano di Nola (Avellino) in v ..’ , () inscena lo spettacolo “LA MATASSA”, Liberamente tratto da Filumena Marturano. Spettacolo teatrale per la regia di Massimiliano Foà con Nicola Mariconda e Rossella Massari. Musiche originali di Massimo Cordovani.

“Domenico e Filumena sono due persone che hanno vissuto la loro vita. Domenico ha cinquantadue anni e Filumena quarantotto. Hanno vissuto insieme venticinque anni” – dice Nicola Mariconda – ideatore dello spettacolo – “Due coscienze che cercano di comprendere il perché delle loro scelte. Due persone non tanto diverse fra loro che sono legate da un filo sottile, quello dei ricordi e della nostalgia. Ricordi e nostalgia che si annidano in ogni parola detta e non detta”

La regia di Foà e l’interpretazione di Rossella Massari e Nicola Mariconda danno vita a queste parole. Parole pesanti. Parole che si mischiano tra loro, che si uniscono e che, a volte, si confondono. Parole che si aggrovigliano. Ma è in questo aggrovigliarsi che si nasconde l’essenza di ogni parola. Di ogni pensiero, di ogni momento vissuto.

“In ogni loro parola” – continua Mariconda – ” si nasconde un pianto, una risata. Si nascondono venticinque anni. Una vita vissuta insieme. Un nodo sottile che, nascosto tra le loro parole, è destinato a non sciogliersi mai”.

Gli spettacoli si terranno all’aperto presso #CasaMarzano: .. ’ , i Nola ().

.

:

:

.

adsense – Responsive – Post Articolo