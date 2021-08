ROCCARAINOLA. Tamorra, vino e birra artigianale, il 4 e 5 settembre ti aspettano

Tamorra, vino e birra artigianale, l’evento si svolgerà a Roccarainola con il patrocinio del Comune organizzato Vecchione Giuseppe e si svolgerà in via Pizzolungo nei pressi del Campo Sportivo di Roccarainola con inizio sabato 4 settembre alle ore 17. Previsto per l’occasione un raduno di auto e moto d’epoca con tantissimi stand gastronomici, di artigianato e fieristici accompagnati dalla musica del DJ Leo e dal presentatore Maurizio Viviani. A seguire il grande concerto di Gerardo Amarante de “Spaccapaese” poi a seguire l’esibizione della scuola di danza “Amico liscio” di Cicciano. Sarà inoltre l’occasione per la presentazione di vari libri. Per i più piccoli non mancherà l’animazione con lo svolgimento di mini tornei per i bambini della scuola Calcio Iena soccer e poi tantissimo buon cibo ma in particolare scorrerà tanta buona Birra Artigianale e vino, tema fondamentale della manifestazione. Il 5 settembre sarà replicato il tutto con l’eccezione dell’esibizione in piazza dei Tramontan.