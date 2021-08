SANTUARIO DI SANTA FILOMENA A NOCERA SUPERIORE, ARRIVA IL NUOVO RETTORE

Nocera superiore si appresta a vivere un momento di fede e di condivisione spirituale con l’arrivo del nuovo rettore del Santuario di Santa Filomena Don Giuseppe Autorino. Ad accoglierlo ci sarà Don Giuseppe Perano, parroco della Chiesa di San Michele Arcangelo e la responsabile del culto di Santa Filomena – così designata dall’ex Rettore don Giovanni Braschi -, l’avvocato Raffaella Ferrentino. La comunità di Taverne – Croce si unirà al Rettore che per l’occasione farà visita alla Cappella di Santa Filomena aperta al culto nel 2015, su impegno dell’avvocato ed oggi, sede di tanti devoti. Sarà un incontro non solo di fede dichiara l’avv.Ferrentino ma anche un’occasione per discutere di progetti di rete tesi a realizzare laboratori di ascolto dove i giovani possono professare le loro capacità e formazione di crescita culturale e religiosa . L’evento è previsto domani, venerdì 20 agosto, alle 18 presso la parrocchia di San Michele Arcangelo. Seguirà la visita e la benedizione nella cappella di Santa Filomena.

