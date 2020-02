SAVIANO. All’Auditorium di Saviano si è svolto lo spettacolo culturale in omaggio ad Antonio De Curtis

Venerdi 31 Gennaio 2020 presso l’Auditorium di Saviano si è svolto lo spettacolo culturale in omaggio ad Antonio De Curtis detto Totò, di cui è stata commemorata e ricordata la sua vita piena di fascino e di comicità. Lo spettacolo organizzato dal laborioso regista Biagio Cinquegrana, con la collaborazione dell’I.C. 2 ”A.Ciccone” di Saviano ha offerto ai numerosi presenti in sala, il percorso teatrale, poetico, musicale e cinematografico del grande genio della comicità. La D.S. dell’I.C. di Saviano Dott.ssa Izzo Giovanna, ha collaborato con entusiasmo all’iniziativa proposta dal suo dipendente Biagio Cinquegrana, al fine di favorire laconoscenze dell’arte cinematografiche del grande maestro “Totò” ai suoi alunnie ai cittadini savinesi. Ha introdotto lo spettacolo il video, che propone la straordinaria lettera scritta da Peppino De Filippo e dettata da Totò. Poi sono entrati in scena alcuni alunni dell’I.C. di Saviano. che hanno raccontato la vita del grande Totò e recitato numerose sue poesie. È da menzionare: la narrazione della vita di Totò, eseguita con maestria da Anna Bellotti. Del grande artista ricordiamo la sua strordinaria passione per il teatro nel quale si immerse quando ne ebbe l’occasione. Il suo primo provino avvenne nel 1930 e da quel momento girò 112 film. Lo spettacolo, comunque è continuato con la recita delle poesia del grande attore. D parte degli alunni dell’I.C. di Saviano. Poi ci sono state le canzoni cantate da Claudia Perretta “Malafemmina” e da Stefano Fidanzio “Carmè” ed è stato eseguito un balletto dalle seguenti allieve della Scuola di Danza “Dance In My Soul”: Martina Amato, Maria Pia Tufano e Ilaria Iannaccone Coinvolgente ed emozionante è stata la scena conclusiva della famosa “Livella”, con la scena, eseguita da Antonio Deodato e la voce fuori campo eseguita da Maurizio Perretta. Mentre i personaggi della “Livella” sono stati: Carmine La Marca (Totò), Giuseppe Manganiello (Il Marchese) e Kevin Notaro (don Gennaro, lo spazzino). Nei panni delle comparse sono stati: Dina Nappi, Anais Esposito, Tafuro Antonio, Carmine La Marca, Davide Cacace, Giuseppe Notaro, Addeo Antonio, Benedetto Leuci, Maria Stefania De Fenzo, Chiara Di Leo, Sofia Minichini, Alessia Tufano. Sono intervenuti alla fine dello spettacolo la D.S. Dott.ssa Giovanna Izzo e il Presidente dell’Accademia Napoletana “Tutela della Lingue e cultura Napoletana” Dott. Verde Massimiliano. Si ringraziano la collaborazione dei seguenti Sponsor: Toyota, Cemekal, Nissa, Carotex, Dalce in My Soul, Farmacia Rainone, Giardino dei Desideri di A.Daino, Service Group SRL, Maccaro, Ottica Sandra. L’appuntamento, con Totò e la sua Arte, termina con i ringraziamenti e l’applauso finale della platea, al Regista Biagio Cinquegrana e al gruppo dei piccoli attori, che sanciscono il successo delle spettacolo. (Pasquale Iannucci)

