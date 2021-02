Scienza. Appuntamento imperdibile su”Passione Astronomia”con Umberto Guidoni

Lunedì 22 febbraio alle ore 21:00, appuntamento imperdibile sulla pagina di facebook Passione Astronomia che ospiterà in diretta l’astronauta Dott. Umberto Guidoni. Sarà una serata divulgativa in cui ci racconterà la sua unica esperienza del volo spaziale. Il curriculum del Dott. Guidoni parla da solo. Nel 1978 si laurea, con lode, in Fisica, con specializzazione in Astrofisica, presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Guidoni ha effettuato il suo primo volo spaziale nel 1996, a bordo dello Space Shuttle Columbia (STS-75) che portava in orbita il satellite “a filo” italiano (TSS-1R) oltre ad una serie di esperimenti di microgravità (USMP3). Seconda esperienza nello spazio nel 2001, con lo Space Shuttle Endeavour (STS-100). Durante questo volo, Guidoni ha avuto il privilegio di ESSERE IL PRIMO EUROPEO a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La missione comprendeva l’aggancio in orbita con la ISS, l’istallazione del braccio robotico canadese Canadarm2 ed il volo inaugurale del modulo italiano Raffaello, utilizzato per il rifornimento della base orbitante. Con noi anche Gianluca Ranzini, astrofisico e divulgatore scientifico e vicecaporedattore del mensile FOCUS.