Si comincia a sentire il profumo del Lobefalo’s White Party.

di Giuseppe De Carlo

Anche quest’anno ritorna l’esclusivo appuntamento estivo con il Summer White Party della mente organizzativa targata Franco Lobefalo Management, leader nel campo dello spettacolo e dei servizi per la produzione di qualsiasi evento, all’insegna del fascino estivo. Una vera e propria festa d’estate con il Dress code in total white che si terrà il 3 settembre 2020 alle ore 21:00 all’interno dell’atmosfera sublime dell’incantevole Dubai Village a Camposano (NA) di Gaetano Ambrosio, divenuta in questi anni la sede degli eventi dell’agenzia Lobefalo. Un incontro all’insegna della musica, dello spettacolo e della moda con un parterre d’eccezione: attori, tronisti, modelle, modelli, artisti napoletani. Importanti partners prenderanno parte a questo grande evento come la Camera Nazionale della Moda, l’Unione dei Giovani Industriali, Cariparma Crédit Agricole, il brand di abbigliamento Raffinerie, le fragranze Acqua di Capri Parfums, Istituto Paritario Padre Luigi Monaco, i Bikini Angel Italy, Happy Gomme, le bottiglie illuminate di spumante Rogante Premium Sparlink Fruits per una differenza negli brindisi e tanti altri. Attesa una grande parata di vip della famiglia Lobefalo Management che accorreranno per il party. Saranno presenti anche tanti giornalisti, blogger del mondo dello showbiz e della moda, tanti fotografi e tanti media televisivi. La serata sarà presentata dal poliedrico, Gaetano Gaudiero, conduttore e showman, che con la sua voce e il suo carisma sarà ancora una volta sbalordire tutti i presenti. Il make-up per il Lobefalo’s White Summer party 2020 è affidato a Nunzia Fabozzi (Coach di Corsi di Portamento della Pasquale Lobefalo Fashion Academy) e ad Anna Russo Visagista Make-up Artist che sanno sempre dare un tocco di bellezza unico. Quest’anno ci sarà una selezione accurata negli accrediti per un evento sempre più consolidato ed esclusivo della Campania. La novità importante è che al momento del ritiro dell’invito sarà consegnata una t-shirt dell’evento dove farsi il selfie. Anche quest’anno il White Party targato Lobefalo sarà una piacevole occasione per ammirare la moda, la bellezza, la musica, i personaggi del cinema e dello spettacolo, tra flash e brindisi. Non resta che pazientare ancora un altro mese per poter assistere a un altro party pieno di effetti speciali.

adsense – Responsive – Post Articolo